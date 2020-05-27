Полицейские проводят рейды на водоемах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейды по выявлению несанкционированного рыболовства и нарушений карантинного режима ведут полицейские на водоемах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники природоохранной группы управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области проводят рейдовые мероприятия в целях выявления фактов массового рыболовства и загрязнения берегов рек и водоемов, несанкционированного рыболовства и организации отдыха жителями на берегах природных водоемов.

«В нынешний сезон в связи с введением карантина рыбная ловля и отдых на природе запрещены, а несанкционированное рыболовство подлежит наказанию, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Сотрудники природоохранной полиции управления местной полицейской службы в период ОПМ «Нерест» выявили 165 нарушений».

Так, у села Бирликкустем Шуского района задержаны 40- и 36-летний жители села Белбасар. У них изъяты две запрещенные самодельные остроги.

По данному факту в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 383 ч. 3 КоАП РК (Грубое нарушение правил рыболовства в запрещенные сроки, запрещенными орудиями…) и ст. 476 КоАП РК, по которой за нарушение режима чрезвычайного положения можно получить штраф до 10 МРП или арест до 15 суток.

«Рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе, особенно в выходные дни», – предупредили в департаменте полиции Жамбылской области.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров.