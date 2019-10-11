Полицейские проверили водителей автобусов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За безопасность в пассажирских автобусах борется павлодарская полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильных дорогах, а также совершенствования контроля на линии, в период на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В результате за управление транспортным средством, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, по статье 590 части пятой КРКоАП привлечены два водителя.

По данным полиции, рейд по выявлению нарушений в первый день сотрудники дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области провели совместно со специалистами по экологии.

«За невыполнение должностными лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства, требований установленных правил безопасности дорожного движения по статье 617 части первой КРКоАП привлечены два должностных лица. 10 октября задержан автобус марки Mercedes-Benz Sprinter с изношенным протектором шин, - добавили в ведомстве. - Другой водитель незаконно переоборудовал маршрутное такси марки Mercedes-Benz Sprinter, то есть установил дополнительные сиденья на месте аварийного выхода, тем самым нарушил правила перевозки пассажиров».

В обоих случаях водители привлечены по статье 590 КРКоАП.