Полицейские проверили 25 аптек и 10 медучреждений: выявлены факты наркоправонарушений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Республиканское широкомасштабное ОПМ «Дәрмек» проходит на территории Жамбылской области – полицейские выявляют факты наркоправонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в рамках ОПМ «Дәрмек» за пять дней выявили 34 факта наркоправонарушений.

«В числе выявленных правонарушений 13 уголовных преступлений. Это 4 факта незаконного хранения наркотиков в целях сбыта в особо крупном размере (ст. 297 УК РК), 5 фактов хранения без цели сбыта в особо крупном размере (ст. 296 ч.4 УК РК). Обнаружено три факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 300 ч.1 УК), а также факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами (ст. 303 ч.1 УК РК)», - пояснили в ведомстве.

Полицейские проверили 25 аптек и 10 медицинских учреждений, при этом выявили ряд фактов наркоправонарушений. Это два уголовных проступка по статье 296 ч.1, ч.2, ч.3 УК РК (немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств), 19 административных правонарушений по статьям 426 ч.1 КоАП РК (нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники), и 427 по ч.1 КоАП РК (нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров).

«За пять дней из незаконного оборота изъято 85 кг 234 гр. растения каннабис, 538 гр. 500 миллиграмм высушенной марихуаны, 8 тыс. литров прекурсоров «серной кислоты» и 765 гр. «ядовитых веществ», 1 960 ампул наркотических лекарственных средств», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось, в регионе проводится комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения наркоправонарушений. В ходе рейда по увеселительным заведениям выявлено в 43-х заведениях 38 административных правонарушений по статье 441 КоАП РК (нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах).

В июне в ходе республиканского месячника по борьбе с наркоманией из незаконного оборота изъято 2 тонны наркотиков. В ходе молодежной акции «Будущее без наркотиков» полицейские сожгли изъятые из незаконного оборота наркотические вещества.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.