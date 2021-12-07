Полицейские провели «ночную» акцию в одном из клубов Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Очередную акцию по профилактике наркомании под лозунгом «Клуб без наркотиков!» провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в одном из ночных клубов города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стражами порядка уделяется огромное внимание профилактике наркомании среди подростков и молодежи. На постоянной основе проводятся встречи в учебных заведениях региона, спортивные и другие мероприятия в целях пропаганды здорового образа жизни.

Ночной клуб выбран неслучайно, так как именно здесь молодежь города проводит свой досуг в ночное время. Сотрудниками УПН разработана специальная программа и сценарий проведения акции.

По словам старшего оперуполномоченного УПН ДП области Айгуль Ерадиловой, посетители заведения с удовольствием поддержали необычную акцию от полицейских.

«Молодежь принимала активное участие в конкурсах и викторине, особенно, где нужно было менять сигареты на шоколадки. По окончанию акции были розданы призы, футболки и бейсболки с логотипом «Нет наркотикам!», - отметила майор полиции.

В полиции отмечают, что такими акциями стражи порядка привлекают молодежь к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и употребления наркотиков посредством занятия спортом. В дальнейшем, сотрудники управления планируют охватить и другие ночные заведения области.