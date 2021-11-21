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Полицейские проехали кортежем по Актау в память жертв ДТП

21 Ноября 2021 22:15
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Полицейские проехали кортежем по Актау в память жертв ДТП

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка поддержали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября.
Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.
Следом за патрулем следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.
Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование правил дорожного движения.
Акцию поддержали гражданские водители автомобилей Mercedes-Benz черного цвета.


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#ДТП   #Транспорт   #Мангистауская область  
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