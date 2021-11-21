Полицейские проехали кортежем по Актау в память жертв ДТП

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка поддержали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября.

Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу.

Следом за патрулем следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП.

Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование правил дорожного движения.

Акцию поддержали гражданские водители автомобилей Mercedes-Benz черного цвета.