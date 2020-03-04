Полицейские применили оружие при задержании в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Костанайской области рассказал о применении оружия патрульными полицейскими при задержании. Подробности он сообщил на отчетной встрече с населением, которая проходит в социальных сетях в режиме прямого эфира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

28 февраля 2020 года, вечером, 45-летний житель Российской Федерации приехал в Костанай по коммерческим делам. В центре города, в банке, он снял крупную сумму денег. Когда вышел с банка, его выследили трое неизвестных лиц на автомашине ВАЗ-21099 темного цвета.

«На трассе они симитировали ДТП с россиянином и, угрожая ножом, забрали у него автомобиль. Потерпевший сумел добраться до Костанайского района, заявил о случившемся», - рассказал руководитель ведомства.

По данному факту был введен план «Перехват» на территории Костанайской области и приграничных Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

«Все экипажи патрульной службы начали усиленное патрулирование трасс. В районе Аманкарагая патруль увидел на трассе и похищенный автомобиль, и автомобиль подозреваемых. Законное требование об остановке водителями было проигнорировано. Кроме того, машины разделились. Водитель, который находился за рулем автомобиля потерпевшего, не справился с управлением и слетел с трассы в кювет. Вторая машина продолжила скрываться от сотрудников полиции и была задержана в результате правомерного применения оружия в поселке Дусбай Аулиекольского района. При этом водитель пытался протаранить машину полицейских», - рассказал начальник ДП Костанайской области.

В настоящее время один подозреваемый арестован, личности двух других установлены, они находятся в розыске.