Полицейские применили оружие при задержании нетрезвого водителя в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Погоня и применение табельного оружия – к таким средствам пришлось прибегнуть жамбылским полицейским для того, чтобы остановить таразского водителя за нарушения Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«28 октября примерно в 2:15 ночи во время патрулирования сотрудники экипажа «Кайнар-7» батальона патрульной полиции местной полицейской службы УП города Тараза пытались остановить по улице Мирзояна за нарушение правил маневрирования автомашину «Тойота Камри-40». Однако, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции, водитель скрылся в направлении жилого массива «Жигер», игнорируя предупреждение по громкоговорителю о возможном применении табельного оружия, - говорится в сообщении ведомства. - Остановившись по улице Кошанова, водитель отказался выходить из автомашины и попытался опять скрыться. Сотрудники полиции для остановки транспортного средства были вынуждены применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным в воздух, остальные по колесам».

Водителем оказался 38-летний житель областного центра, он был задержан по месту своего проживания. Согласно акту освидетельствования, он находился в легкой степени алкогольного опьянения.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, составлены протоколы о нарушении трех статей Кодекса Административных правонарушений Республики Казахстан.

«По статье 595 ч.1 (нарушение правил маневрирования) задержанному полагается штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Статья 608 ч.1 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) грозит лишением права управления транспортным средством на срок три года. И статья ст.613 ч.1 (невыполнение требования сотрудника полиции) может добавить наказание в виде тридцати месячных расчетных показателей».