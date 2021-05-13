Полицейские предупреждают горожан об участившихся кражах велосипедов в Нур-Султане
«Только за первую декаду текущего месяца в столице зарегистрировано 17 краж велосипедов, что составило значительный рост этого вида преступлений. Согласно статистике с января на территории столицы совершено 63 кражи велотранспорта. В общей сложности полицейским удалось раскрыть 35 краж», – отметил руководитель полицейского ведомства генерал-майор полиции Ержан Саденов.
На днях полицейскими задержан очередной воришка велосипедов. Установлено, что неизвестный в дневное время в жилом комплексе по проспекту Улы Дала похитил велосипед марки «Баттл» стоимостью 50 тысяч тенге. Мужчина перелез через забор, проникнул во двор дома и увидев припаркованный велосипед, угнал его. Полицейским с мета преступления была изъята видеозапись, по которой удалось установить злоумышленника.
Задержанный сотрудниками полиции 32-летний подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РК, а также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Велосипед возвращен владельцу.