Полицейские предупреждают горожан об участившихся кражах велосипедов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кражи велосипедов одно из видов сезонных преступлений. С наступлением весенне-летнего сезона на территории города резко возросло количество краж двухколесного транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует соблюдать необходимые меры безопасности. Такие как маркировка и отличительные знаки на рамах велосипедов, не оставляйте велосипеды в подъездах, возле магазинов и в парках города без присмотра, используйте надежные велозамки.

«Только за первую декаду текущего месяца в столице зарегистрировано 17 краж велосипедов, что составило значительный рост этого вида преступлений. Согласно статистике с января на территории столицы совершено 63 кражи велотранспорта. В общей сложности полицейским удалось раскрыть 35 краж», – отметил руководитель полицейского ведомства генерал-майор полиции Ержан Саденов.

На днях полицейскими задержан очередной воришка велосипедов. Установлено, что неизвестный в дневное время в жилом комплексе по проспекту Улы Дала похитил велосипед марки «Баттл» стоимостью 50 тысяч тенге. Мужчина перелез через забор, проникнул во двор дома и увидев припаркованный велосипед, угнал его. Полицейским с мета преступления была изъята видеозапись, по которой удалось установить злоумышленника.

Задержанный сотрудниками полиции 32-летний подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РК, а также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Велосипед возвращен владельцу.



