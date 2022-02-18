Полицейские предупреждают акмолинцев о мошенничестве через соцсети

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С помощью популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram акмолинские полицейские предупреждают граждан об интернет – мошенничествах. Так, за один день стражи порядка распространили специальные памятки более чем в 3000 чатах и специальных группах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, акмолинские участковые широко используют возможности WhatsApp и Telegram. Стражи порядка разработали специальные памятки, предупреждающие граждан об участившихся фактах интернет-мошенничеств, а для максимального охвата населения распространяют их в чатах популярных мессенджеров. Инициаторы такой акции уверены, использование в повседневной службе мобильных приложений -это возможность охватить профилактикой одновременно несколько тысяч человек.

К примеру, только за один день памятки распространены более чем в 3000 специальных группах WhatsApp и Telegram. Получая такие сообщения, граждане могут наглядно ознакомиться с алгоритмом действий, как вести себя, если звонят мошенники и не попасться на уловки сетевых аферистов.

«К сожалению, в последние месяцы в Акмолинской области участились случаи мошенничеств, совершенные посредством интернет – ресурсов. Злоумышленники звонят на мобильные номера акмолинцев, представляясь сотрудниками банков, и обманом узнают личные сведения, которые впоследствии используют при незаконном оформлении кредитов. К примеру, только за прошедшие два дня на территории региона зарегистрировано два подобных факта: в одном случает аферисты оформили на жительницу города Макинска два кредита на общую сумму 2090000 тенге. Во втором случае пострадала 79-летняя жительница села Егиндыколь. Представившись сотрудником службы безопасности одного из популярных казахстанских банков, злоумышленник обманным путем снял со счета пенсионерки денежные средства в размере 2259000 тенге. В настоящее время по обоим фактам полиция проводит оперативно – розыскные мероприятия», - пояснили в ведомстве.

Полицейские в очередной призвали акмолинцев быть бдительными.

«Следует помнить, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, ФИО владельца карты и срок её действия, а тем более пин-код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды, которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор. А гражданам имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют и как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера», - добавили в ведомстве.