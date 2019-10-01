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Полицейские предотвратили самоподжог мужчины в одном из столичных офисов

1 Октября 2019 23:30
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Полицейские предотвратили самоподжог мужчины в одном из столичных офисов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские предотвратили попытку самоподжога мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

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«Около 16:30 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что в офисном помещении, расположенном по пр. Кабанбай батыра, неизвестный мужчина облился бензином и грозится поджечь себя. Оперативно прибывшие на место вызова сотрудники патрульной полиции, смогли остановить мужчину и предотвратили трагедию», - сообщили в департаменте полиции.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Свой поступок он объяснил конфликтом с работодателем.

Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении 30-летнего жителя города составлены административные материалы по ст. 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 434 (Мелкое хулиганство) КР КоАП.

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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