-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:37
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:41
-
-
-
-
-
вчера 16:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:53
-
-
-
-
Полицейские предотвратили самоподжог мужчины в одном из столичных офисов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские предотвратили попытку самоподжога мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.
«Около 16:30 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что в офисном помещении, расположенном по пр. Кабанбай батыра, неизвестный мужчина облился бензином и грозится поджечь себя. Оперативно прибывшие на место вызова сотрудники патрульной полиции, смогли остановить мужчину и предотвратили трагедию», - сообщили в департаменте полиции.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Свой поступок он объяснил конфликтом с работодателем.
Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в отношении 30-летнего жителя города составлены административные материалы по ст. 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 434 (Мелкое хулиганство) КР КоАП.
- Фанаты столичного футбола верят в возрождение «Жениса»
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября
- Всемирный саммит лидеров в онкологии пройдет в Нур-Султане
- Более 7 млн тенге украли воры-«домушники» в Алматинской области
- Международный день пожилых людей отметили в столице
- Почти полгода не искали родственники пропавшего парня в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана