Полицейские потушили пожар в больнице Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Актауские полицейские потушили пожар, вспыхнувший в одной из больниц города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Мангыстауской области.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Актау 7 марта 23:20 находились в Мангыстауской областной больнице, куда доставили человека. В этот момент они услышали взрыв внутри приёмного покоя. У людей, находившихся там, началась паника. Но сотрудники полиции лейтенанты полиции Н. Азимхан, Ж. Ниазбеков не растерялись и устремились выяснять, что произошло.

«Зашли в помещение и, увидев пожар, сразу начали предпринимать меры по спасению людей, выводили их на улицу, одновременно сообщили о происшествии в службу пожаротушения и командиру роты и взвода майору полиции Н. Кожбанову и старшему лейтенанту полиции Е. Раманкулову, которые незамедлительно приехали к ним на подмогу. Сотрудники, не дожидаясь пожарных, своими силами вчетвером тушили пожар и выводили из приёмного покоя больных, помогая медицинскому персоналу», - рассказали в полиции.

Силами сотрудников полиции пожар был потушен до приезда пожарных. Пострадавших нет.