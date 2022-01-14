Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более трех часов просидели в салоне съехавшей в кювет автомашины водитель с пассажирами, среди которых был и 11-летний ребенок, в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками сводного отряда Зерендинского и Целиноградского районных отделов полиции при осуществлении охраны правопорядка в период чрезвычайного положения на 15-м километре автодороги «Нур-Султан – Талапкер» была обнаружена автомашина марки «Lada Granta», съехавшая с дороги в кювет.

«Водитель рассказал полицейским, что в результате произошедшего он и двое его пассажиров просидели в холодном салоне автомашины около трех часов. Морозная погода застала участников произошедшего врасплох, к тому же, помимо взрослых в салоне находился 11-летний мальчик. После вынужденной остановки до родственников в село Акмол участники инцидента все же доехали благодаря оказанной полицейскими помощи», - поделились в ведомстве.

В течение нескольких минут сотрудники сводного отряда вытащили авто на трассу. Водитель искренне поблагодарил сотрудников полиции и признался, что не может и представить, чем бы закончилась поездка, если бы не своевременная помощь.