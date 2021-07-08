Полицейские помогли потушить горящий автобус в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейские организовали тушение горящего микроавтобуса, остановив проезжающий мимо водовоз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел сегодня, 7 июня.

«Полицейские Илийского РУП ДП Алматинской области, оказавшиеся рядом с загоревшимся микроавтобусом в Алматы у рынка «Султан Курган», организовали его тушение. Участковые инспекторы полиции Абылайхан Мадиканов и Жандос Ксенбаев, остановив проезжающий мимо водовоз, оперативно ликвидировали пожар. Травм и ожогов никто не получил», - говорится в сообщении.