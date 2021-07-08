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    22:48, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Полицейские помогли потушить горящий автобус в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейские организовали тушение горящего микроавтобуса, остановив проезжающий мимо водовоз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Инцидент произошел сегодня, 7 июня.

    «Полицейские Илийского РУП ДП Алматинской области, оказавшиеся рядом с загоревшимся микроавтобусом в Алматы у рынка «Султан Курган», организовали его тушение. Участковые инспекторы полиции Абылайхан Мадиканов и Жандос Ксенбаев, остановив проезжающий мимо водовоз, оперативно ликвидировали пожар. Травм и ожогов никто не получил», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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