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Полицейские помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса в Алматинской области

21 Июля 2019 12:38 93
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Полицейские помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области полицейские водой и провиантом помогли пассажирам сломавшегося на трассе рейсового автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Как пояснили в ведомстве, пассажирский автобус с 52 людьми по дороге из Алматы в Восточный Казахстан сломался. Узнавшие об этом стражи порядка Алакольского района прибыли на место происшествия и оказали помощь пассажирам в виде воды и провианта.

«Сейчас в степи стоит невыносимая жара, а среди пассажиров находились дети и люди преклонного возраста, которым сложно было переносить полуденный зной. По этой причине мы сразу же подумали о питьевой воде, которую постарались быстро доставить людям, уже начинавших страдать от жажды. На месте выяснили причину поломки и, отыскав в райцентре необходимые запчасти, починили автобус. Несколько человек, не дождавшись помощи, уехали на попутном транспорте. Людей накормили, напоили и проводили дальше по маршруту в сторону Семея», - сообщил заместитель начальника Алакольской районной полиции Касен Акбасов.

Как оказалось, автобус следовал в одну из зон отдыха, расположенных в Восточно-Казахстанской области. Пострадавших в автобусе не оказалось.

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Ключевые слова: Алматинская область, Транспорт,
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Автор:

Хасан Еспанов

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