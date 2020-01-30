+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские помогли фронтовику в Павлодарской области

30 Января 2020 18:47
Поделиться:
Полицейские помогли фронтовику в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Чтобы помочь участнику войны Михаилу Коробкину, полицейские из Актогайского района взяли в руки лопаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким Павлодарской области поручил объединить усилия по очистке дорог от снега
Как в центре космической связи «Акколь» справляются со снегопадом Из снежного плена спасатели Семея эвакуировали более 120 человек Когда откроют дороги во всех направлениях в Карагандинской области

«Была оказана помощь единственному участнику Великой Отечественной войны, проживающему в селе Актогай, 93-летнему Коробкину Михаилу Павловичу. Был сброшен снег с крыш, и расчищены дорожки у домов», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В свою очередь, ветеран выразил благодарность полицейским и пожелал удачи в службе.

«Стражи порядка отдела полиции Актогайского района не только помогают людям благополучно выбраться из снежного плена, но и оказывают помощь в очистке снега», - подытожили здесь.


Фото департамента полиции Павлодарской области



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив