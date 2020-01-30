Полицейские помогли фронтовику в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Чтобы помочь участнику войны Михаилу Коробкину, полицейские из Актогайского района взяли в руки лопаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Была оказана помощь единственному участнику Великой Отечественной войны, проживающему в селе Актогай, 93-летнему Коробкину Михаилу Павловичу. Был сброшен снег с крыш, и расчищены дорожки у домов», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В свою очередь, ветеран выразил благодарность полицейским и пожелал удачи в службе.
«Стражи порядка отдела полиции Актогайского района не только помогают людям благополучно выбраться из снежного плена, но и оказывают помощь в очистке снега», - подытожили здесь.
Фото департамента полиции Павлодарской области
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