Полицейские помогли довезти до больницы ребенка, выпившего хлорку в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок выпил хлорку в Актобе. Благодаря полицейским, которые сопровождали машину до больницы, ребенку вовремя оказали медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел сегодня в обеденное время. В районе поселка Заречный командир батальона патрульной полиции Ермек Шуканов проверял посты. Служебную автомашину обогнала автомашина Opel, водитель которого попросил полицейских сопроводить его в больницу. В салоне находился ребенок, который выпил хлорный раствор.
«Патрульные сразу же сели в машину и начали сопровождать автомобиль в городскую детскую клиническую больницу. Полицейские просили водителей в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, однако не все водители реагировали на это. Тем не менее, полицейским удалось сопроводить автомашину в больницу за 7 минут и врачи вовремя оказали медицинскую помощь, сделав промывание желудка ребенку.
Как оказалось позже, пострадавший ребенок является сыном патрульного полицейского этого батальона, который в тот день отдыхал, а мальчика в пути сопровождала его мать», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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