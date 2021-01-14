Полицейские помогли доставить лекарства жителю СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские сопровождали машину, водитель которой вез лекарства своему отцу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в тот день, когда в регионе хозяйничала непогода и все дороги пришлось закрыть, жителям района М. Жумабаева необходимо было выехать из Петропавловска. Брат и сестра приехали в областной центр за лекарствами для своего отца, который перенес инсульт и имеет онкологическое заболевание.

«Они обратились к спасателям, которые связались с начальником департамента полиции Маратом Тулебаевым. По распоряжению главного полицейского области микроавтобусу сельчан обеспечили сопровождение. Экипаж патруля сопроводил машину до райцентра Булаево. Оттуда патрульные повели на Петропавловск автоколонну, а микроавтобус передали экипажу из района. Село Писаревка расположено примерно в 40 километрах от Булаево. Это был самый трудный отрезок пути: ветер усилился, на дороге появились перемёты, видимость снизилась до 10 метров. Полицейские проследили, чтобы микроавтобус доехал до ворот дома человека, нуждавшегося в лекарствах», - рассказали в пресс-службе.

Сельчане разместили пост благодарности в социальных сетях, отметили всех, кто помог им благополучно добраться до дома отца.

М. Тулебаев отметил, что в особых случаях полиция всегда готова пойти навстречу и поддержать в экстренной ситуации.