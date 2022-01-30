Полицейские помогают с уборкой снега пожилым жителям СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогают ветеранам ведомства и одиноко проживающим пенсионерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы Департамента полиции, сейчас стражи порядка помогают пожилым людям убрать снег из дворов, принести воду, дрова.
Председатель Совета ветеранов Департамента полиции и Национальной гвардии Акан Сыздыков говорит, что в зоне внимания организации — 2 360 человек. Каждый из них может обратиться в трудную минуту к бывшим коллегам.
«Ни одно заявление не остается без внимания. В прошлом году Совет ветеранов выделил почти миллион тенге на материальную поддержку. Двадцати людям помогли пройти санаторно-курортное лечение. Председатели «первичек» на местах «держат руку на пульсе», выявляют потребности наших пенсионеров, организуют им помощь совместно с действующими сотрудниками полиции», - рассказал А. Сыздыков.
С особым почтением относятся полицейские к Григорию Красильникову, последнему в области ветерану органов внутренних дел и Великой Отечественной войны. В декабре ему исполнилось 100 лет.
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