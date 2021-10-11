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    13:37, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские помещения оснащают видеокамерами в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением «слепых зон». Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментами полиции регионов разработаны и согласованы с МВД технические спецификации, проведены государственные закупки, идет монтаж и установка видеосистем. Эта работу уже полностью завершена в Западно-Казахстанской области», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    В 26 административных зданиях департамента полиции в помещениях, где осуществляется работа с населением установлено 254 камеры видеонаблюдения.

    В самом департаменте полиции установлено 22 видеокамеры, в миграционной службе - 2 камеры. В управлении полиции Уральска за работой сотрудников будут следить 39 камер, в Абайском отделе полиции города -17 камер, Зачаганском отделе – 6.

    «Системой видеомониторинга охвачены изоляторы временного содержания, 24 участковых пунктах полиции областного центра. В 19 районных подразделениях полиции также установлено 119 камер. Во всех административных зданиях департамента полиции области имеются отдельные видеосистемы, как внутри, так и с наружи», - отметил спикер.

    По его словам, это коридоры, фронт-офисы, периметр и в ИВС, в том числе комнаты допроса и приема посетителей. Изображения хранятся 30 суток, доступ к видеоархиву ограничен.

    «Оснащение видеокамерами служебных помещений полиции, а также всех оперативно-следственных подразделений будет завершено в текущем году с учетом городских, районных и поселковых отделов полиции по всей стране», - заключил Н. Ораз.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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