Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое полицейских погибли в ДТП на автодороге «Алматы-Оскемен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло 17 августа текущего года около 22-00 часов на автодороге «Алматы-Оскемен».

Соболезнование семьям полицейских выразил начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

«Данное ДТП произошло из-за разгерметизации колеса. Каждый из нас ездит за рулем, это может с каждым случиться. Наши сотрудники погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы никогда их не забудем», – сказал он во время прямого эфира в Instagram.

Еще один полицейский получил серьезные травмы.



