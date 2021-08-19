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Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области

19 Августа 2021 10:38
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Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое полицейских погибли в ДТП на автодороге «Алматы-Оскемен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло 17 августа текущего года около 22-00 часов на автодороге «Алматы-Оскемен».

Соболезнование семьям полицейских выразил начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

«Данное ДТП произошло из-за разгерметизации колеса. Каждый из нас ездит за рулем, это может с каждым случиться. Наши сотрудники погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы никогда их не забудем», – сказал он во время прямого эфира в Instagram.

Еще один полицейский получил серьезные травмы.



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#Алматинская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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