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Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области
19 Августа 2021 10:38
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое полицейских погибли в ДТП на автодороге «Алматы-Оскемен», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ДТП произошло 17 августа текущего года около 22-00 часов на автодороге «Алматы-Оскемен».
Соболезнование семьям полицейских выразил начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.
«Данное ДТП произошло из-за разгерметизации колеса. Каждый из нас ездит за рулем, это может с каждым случиться. Наши сотрудники погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы никогда их не забудем», – сказал он во время прямого эфира в Instagram.
Еще один полицейский получил серьезные травмы.
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