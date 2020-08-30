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Полицейские поддержали акцию «Дорога в школу» в ВКО

30 Августа 2020 22:00
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Полицейские поддержали акцию «Дорога в школу» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в поддержку республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» сотрудниками аппарата департамента полиции ВКО и территориальными подразделениями была оказана помощь детям погибших сотрудников, из малообеспеченных и многодетных семей. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции сообщили, что были подарены более 190 рюкзаков со всеми необходимыми школьными принадлежностями, школьная и спортивная форма.

В рамках акции сотрудники департамента во главе с первым заместителем начальника ДП ВКО Джанболатом Калетаевым посетили семью погибшего сотрудника в городе Усть-Каменогорске. Приняв во внимание, что на сегодняшний день обучение детей проходить дистанционно, стражи правопорядка вручили детям ноутбук с Wi-Fi роутерам для онлайн-обучения. Первый заместитель начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев пожелал школьникам успехов в новом учебном году.
«Хочу сказать огромное спасибо за организацию такой большой помощи нашим детям. Желаю вам всем крепкого здоровья, плодотворной работы в нелегком труде. Спасибо за большую, такую добрую душу, за большое сердце», - поблагодарила полицейских многодетная мама.
Отметим, департамент полиции ВКО является подшефной организацией школы-интерната Усть-Каменогорска. В предучебный период департамент оказал помощь в благоустройстве территории школы, обеспечил необходимой техникой по вывозу мусора с территории образовательного учреждения.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Благотворительность  
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Орал Ерланулы

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