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Полицейские Павлодарской области сделали сюрприз детям в честь 1 июня

31 Мая 2020 14:07
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Полицейские Павлодарской области сделали сюрприз детям в честь 1 июня

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка вручили подарки детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов семейного типа, детям погибших сотрудников правоохранительных органов, а также ребятам из многодетных семей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские полицейские в режиме онлайн поздравили детей с наступающим праздником Днем защиты детей», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Департамент полиции области и Павлодарский филиал физкультурно-спортивного общества «Динамо» накануне Международного дня защиты детей каждый год под лозунгом «Динамо - детям Казахстана» проводят благотворительные акции для детей из малообеспеченных семей, воспитанников детских домов семейного типа, детей погибших сотрудников правоохранительных органов, а также для ребят из многодетных семей. Этот год внёс свои коррективы, спортивно-развлекательные и культурные мероприятия отменены. Но стражи порядка не оставили детей без внимания и создали праздничную атмосферу накануне торжества.


В режиме онлайн глава департамента полиции области Нурлан Масимов от лица всех полицейских региона поздравил ребят с наступающим праздником.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастливого детства. Вы будущее нашего процветающего Казахстана. Достигайте новых высот, стремитесь к намеченным целям», - произнёс он.


Дети искренне поблагодарили начальника областного департамента и сотрудников полиции за постоянную заботу и поддержку, пожелали здоровья и успехов в нелёгкой службе.
Для воспитанников детдомов семейного типа села Кенжеколь и детско-юношеской спортивной школы Павлодарского района организаторы подготовили и отвезли комплекты футбольной формы, бейсболки с логотипом общества «Динамо», спортивный инвентарь, мячи, самокаты, игрушки и сладкие подарки.
В Павлодарском филиале ФСО «Динамо» созданы и работают детские секции, в которых занимаются более 150 детей.
«Павлодарские полицейские регулярно проводят различные спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы для школьников и семей сотрудников полиции. В «Динамо» имеется два футбольных поля теннисный корт, тренажёрная площадка, которые может посещать любой желающий«, - добавили в департаменте.


Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Дата, МВД РК, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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