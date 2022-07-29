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Полицейские Павлодарской области изъяли 3,7 кг «синтетики» с начала года
29 Июля 2022 18:39

Полицейские Павлодарской области изъяли 3,7 кг «синтетики» с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 3,7 кг «синтетики» с начала года изъяли полицейские Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Павлодарской области проводится межведом

За два месяца операции на территории Павлодарской области зарегистрировано 41 наркоправонарушение, из них 12 фактов сбыта, 2 факта создания и организации деятельности преступных групп.

«В городе Павлодаре полицейскими проведена специальная операция по выявлению противоправных контентов, пропагандирующих и распространяющих запрещенные вещества. В ходе операции пресечена преступная деятельность 33-летней женщины – администратора канала в мессенджере Telegram, в число обязанностей которой входила координация деятельности, направленной на распространение наркотиков посредством рекламных объявлений», – сообщил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

В июле в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности в городе Экибастузе был задержан 48-летний местный житель, который распространял синтетические наркотики посредством закладок через социальные сети.

«Всего с начала года в регионе выявлено 49 преступлений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято свыше 28 кг различного рода запрещенных веществ, в том числе 3,7 кг синтетических наркотиков», – проинформировал спикер.



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