Полицейские оперативно пресекли драку с участием 18 человек в Кызылорде

7 Января 2023, 10:55

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях опубликована видеозапись драки с участием 18 человек на одной из улиц Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

На место происшествия незамедлительно выехали наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые пресекли драку. Всех участников драки доставили в полицию.





Пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало. Данный факт зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство), ведется следствие.

Фото: polisia.kz