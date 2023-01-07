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Полицейские оперативно пресекли драку с участием 18 человек в Кызылорде

7 Января 2023, 10:55
Полицейские оперативно пресекли драку с участием 18 человек в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях опубликована видеозапись драки с участием 18 человек на одной из улиц Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

На место происшествия незамедлительно выехали наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые пресекли драку. Всех участников драки доставили в полицию.


Пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало. Данный факт зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство), ведется следствие.


Фото: polisia.kz

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