Полицейские обратились к водителям в связи с непогодой в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане в целях безопасности столичная полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и при необходимости воспользоваться альтернативным пассажирским транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Учитывая сложную метеорологическую обстановку в столице, рекомендуем не выпускать детей из дома без сопровождения взрослых. При движении на личном транспорте по улицам города, не создавать помехи колонам спецтехники коммунальных служб, осуществляющих уборку улиц, а также при необходимости оказывать помощь другим участникам дорожного движения.

Водителям транспортных средств, проезжающих город транзитом, необходимо осуществлять парковку только в обозначенных местах стоянки и не оставлять автомашины вдоль магистралей при выезде из города», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Согласно анализу аварийности, с начала года на территории столицы зарегистрировано 3 620 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 45 человек травмированы. Просим водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать требования правил дорожного движения.

Напомним, по прогнозам синоптиков, большая часть РК будет находиться под влиянием антициклона, где ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель.