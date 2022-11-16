Полицейские обратились к автовладельцам из-за ухудшения погоды в Жамбылской области

16 Ноября 2022, 22:54

16 Ноября 2022, 22:54

Полицейские обратились к автовладельцам из-за ухудшения погоды в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды в регионе департамент полиции Жамбылской области обратился к участникам дорожного движения и автовладельцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области наблюдается ухудшение погодных условий: снег, гололед на проезжей части, ограничение видимости. Департамент полиции Жамбылской области рекомендует соблюдать правила дорожного движения, а также нормы безопасности, внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части», - перечислила руководитель пресс-службы правоохранительного ведомства Гульсара Мухтаркулова

Водителям следует помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями и соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, снижать скорость до минимума во время снегопада и гололеда, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов, которые должны быть внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Необходимо использовать светоотражающие элементы, отказаться от гаджетов, наушников и капюшонов, чтобы быть бдительным на дороге.

Как сообщали синоптики, холодный атмосферный фронт и ураганный ветер с порывами до 28 м/с принесли в жамбылский регион резкое понижение температуры и осадки в виде дождя и снега. В областном центре в ночное время столбик термометра опускается до минусовых отметок. Днем сохраняется температура +5 + 6 градусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра, сильном тумане, дожде и гололеде.

14 - 15 ноября в Таразе зафиксирован ураганный ветер с порывами 23-28 м/с. Ветер оставил без электроэнергии 32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов. Из-за ветра вышла из строя электросеть в районе «Шанырак». Ураган повредил 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, забор, малую архитектурную форму. Кроме того, из-за ветра порвался государственный флаг в парке Первого Президента.