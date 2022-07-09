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    16:26, 09 Июль 2022 | GMT +6

    Полицейские обнаружили более 300 кустов конопли в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Сырдарьинском районе, в ауле Бесарык, на берегу реки Жанадария, в степной местности сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области обнаружено 357 кустов конопли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    На месте преступления задержаны двое жителей Кызылорды в возрасте 41 и 58 лет.

    Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются наркотическими, из рода конопли, вес - 20 кг 927 гр. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 УК РК (Посев или выращивание в особо крупном размере запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества).


    Фото: polisia.kz
    Теги:
    Кызылординская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал МВД РК Правоохранительные органы
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