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Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2021, 15:25
Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 мая в одном из сел города Шымкент местный пастух во время выпаса мелкого рогатого скота обнаружил предмет, похожий на гранату. Мужчина сообщил о случившемся в Управление полиции Енбекшинского района.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе проверки стражи порядка обнаружили и обезвредили гранату.

Департамент полиции предупреждает: при обнаружении взрывного устройства рекомендуется отойти от него, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить в полицию по телефону «102».

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