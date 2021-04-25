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    22:41, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские о спецоперации в Алматы: Огнестрельное оружие не использовали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Против алматинского стрелка, который ранил охранника ЖК «Бухар Жырау Тауэрс», полицейские не использовали огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жители ЖК именно этого блока где подозреваемый заперся в квартире, были эвакуированы для их же безопасности и было оцеплено место происшествия. После 30 выстрелов было принято решение задерживать подозреваемого с применением сотрудников спецподразделения департамента полиции. В ходе проведенной спецоперации сотрудниками полиции огнестрельное оружие не использовалось, применялось орудие нелетального действия, то есть шумовые и газовые гранаты. Подозреваемый из-за боязни ответственности покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна квартиры, вместе с ружьем, которым отстреливался. В настоящее на месте происшествия работает следственно-оперативная группа департамента полиции», – сказал на брифинге на месте происшествия заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

    Переговорный процесс шел более 6 часов. Мотивы устанавливаются. В ЕРДР данный факт зарегистрирован по статье «хулиганство».

    Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

    Полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.

    Позже подозреваемый выпрыгнул из окна.



    Теги:
    Стрельба в Алматы Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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