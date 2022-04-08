Полицейские Нур-Султана задержали напавшего на 88-летнего мужчину грабителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в грабеже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

С заявлением в полицию обратился 88-летний мужчину о том, что неизвестный в ночное время постучался к нему в дверь. Доверчивый пожилой человек открыл дверь и сходу получил удар.

Грабитель напал на дедушку и снял с него золотой перстень. Но этого ему показалось недостаточно, в комнате он нашел еще одно золотое кольцо.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник снимал квартиру посуточно по улице Затаевича. Узнав, что в квартире напротив живет одинокий человек, решил наведаться к нему.

Полицейскими столицы 28-летний подозреваемый был задержан. Золотые изделия он успел сдать в ломбард. Ранее он уже был судим за кражу.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан.

«Полицейские Нур-Султана предупреждают граждан, в особенности пожилых людей, находясь в квартире, не забывайте запирать входную дверь, не впускайте в квартиру незнакомых людей и не будьте доверчивыми», - говорит начальник управления полиции района «Сарыарка» Куаныш Орынбетов.

Ежедневно участковые инспектора полиции проводят разъяснительную работу с населением на своих административных участках, предупреждая граждан о мерах безопасности во избежание случаев краж и мошенничеств.