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Полицейские Нур-Султана вернули родным заблудившегося дедушку

17 Ноября 2021 11:58
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Полицейские Нур-Султана вернули родным заблудившегося дедушку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О пропаже своего супруга в 14.00 часов в полицию обратилась взволнованная жительница города и сообщила, что утром около 10.00 часов муж вышел из дома по улице Гете и до сих пор не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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На поиски пропавшего 78-летнего мужчины был ориентирован личный состав полиции, обследованы все места возможного пребывания человека, отработаны близлежащие районы, осуществлены обходы магазинов. В результате поисков, которые продолжались чуть больше двух часов, дедушка был найден в районе рынка «Астаналык» по улице Валиханова.

Погода в столице уже минусовая. Все это время дедушка находился на улице, сильно замерз и проголодался. Как оказалось, он страдает потерей памяти и выйдя из дома не смог найти обратную дорогу. Пожилой человек был передан родственникам, с ним все в порядке, он находится дома.

Родные дедушки выразили признательность и благодарность на имя начальника Департамента полиции генерал-майора Ержана Саденова за поиски человека.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, грамотному и внимательному подходу к деталям в кратчайший срок был найден наш родственник», - сказали родные.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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