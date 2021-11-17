Полицейские Нур-Султана вернули родным заблудившегося дедушку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О пропаже своего супруга в 14.00 часов в полицию обратилась взволнованная жительница города и сообщила, что утром около 10.00 часов муж вышел из дома по улице Гете и до сих пор не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

На поиски пропавшего 78-летнего мужчины был ориентирован личный состав полиции, обследованы все места возможного пребывания человека, отработаны близлежащие районы, осуществлены обходы магазинов. В результате поисков, которые продолжались чуть больше двух часов, дедушка был найден в районе рынка «Астаналык» по улице Валиханова.

Погода в столице уже минусовая. Все это время дедушка находился на улице, сильно замерз и проголодался. Как оказалось, он страдает потерей памяти и выйдя из дома не смог найти обратную дорогу. Пожилой человек был передан родственникам, с ним все в порядке, он находится дома.

Родные дедушки выразили признательность и благодарность на имя начальника Департамента полиции генерал-майора Ержана Саденова за поиски человека.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, грамотному и внимательному подходу к деталям в кратчайший срок был найден наш родственник», - сказали родные.