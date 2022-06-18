18 Июня 2022 13:06

Полицейские Нур-Султана спасли утопающую

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тонущую в реке женщину спасли полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал 102 в 05:14 часов утра поступил вызов от жительницы столицы о том, что в реке около моста по улице Бейсекова тонет ее подруга. На место незамедлительно были направлены два наряда полка патрульной полиции департамента полиции Нур-Султана. По прибытию на место полицейские увидели женщину, которая находилась в воде. Мгновенно оценив обстановку и не теряя драгоценного времени, стражи порядка прыгнули в воду. В течение нескольких секунд они доплыли до утопающей и обхватили ее. Женщина при этом вела себя неоднозначно и отказывалась от помощи. Сотрудникам полка полиции Нуржану Жантаеву, Ермеку Жакену и Ерсултану Сарыбаеву удалось вытащить ее на берег в безопасное место.



