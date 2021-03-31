Полицейские Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через социальную сеть Instagram за помощью к горожанам обратились родственники пострадавших в дорожном происшествии, произошедшем 28 марта на 23 км автодороги «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты». На помощь откликнулись полицейские столичного Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров с различным травмами доставлены в больницу г. Нур-Султана. Для проведения операции пострадавшим срочно была необходима кровь. Кроме сотрудников полиции, откликнулись и неравнодушные жители города.

Родственники пострадавших выразили искренние слова благодарности в адрес полицейских за оказанную помощь.

Стоит отметить, что столичную полицию и Центр крови тесно связывает многолетнее взаимодействие. Полицейские регулярно становятся донорами и своим примером призывают всех граждан не оставаться равнодушными к чужой беде.

«Ведь ежедневно кровь требуется пострадавшим в различных происшествиях, получивших травмы в результате несчастных случаев, при проведении сложных операций, а также для тяжелобольных», — рассказали в ДП Нур-Султана.