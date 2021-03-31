Полицейские Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в ДТП
В результате ДТП водитель и трое пассажиров с различным травмами доставлены в больницу г. Нур-Султана. Для проведения операции пострадавшим срочно была необходима кровь. Кроме сотрудников полиции, откликнулись и неравнодушные жители города.
Родственники пострадавших выразили искренние слова благодарности в адрес полицейских за оказанную помощь.
Стоит отметить, что столичную полицию и Центр крови тесно связывает многолетнее взаимодействие. Полицейские регулярно становятся донорами и своим примером призывают всех граждан не оставаться равнодушными к чужой беде.
«Ведь ежедневно кровь требуется пострадавшим в различных происшествиях, получивших травмы в результате несчастных случаев, при проведении сложных операций, а также для тяжелобольных», — рассказали в ДП Нур-Султана.