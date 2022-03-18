Полицейские Нур-Султана провели спецоперацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий по улице Сүгір Әліұлы была задержана 44-летняя жительница столицы, у которой в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят «гашиш» весом около 4 кг. Также были изъяты пластмассовые мерные ложки, электронные весы с наслоением наркотиков и несколько упаковок полиэтиленовых пакетов, приготовленных для дальнейшей расфасовки наркотиков. Подозреваемая намеревалась сбыть наркотические средства на территории столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч.2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

«Во исполнение поручений Главы государства по противодействию наркопреступности и наркомании столичными полицейскими принимаются системные меры по борьбе и профилактике данного явления», - говорит начальник департамента полиции г. Нур-Султана генерал-майор Марат Тулебаев.

Департамент полиции города Нур-Султан просит жителей столицы, если Вам стали известны факты незаконного оборота наркотиков, сообщать на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана: 71-63-93, 71-62-60 либо на пульт «102».