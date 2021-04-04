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    20:25, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские Нур-Султана помогли 96-летнему ветерану-фронтовику получить гражданство РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года внесены изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств и заявлений по вопросам приема и восстановления в гражданства РК в упрощенном порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Теперь кандасы, у которых отсутствует постоянная регистрация, могут обратиться с заявлением на имя руководителя Департамента полиции за получением разрешения на постоянное проживание и принятие гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке одновременно.

    На днях сотрудниками столичной миграционной службы в упрощенном порядке принят в гражданство и документирован удостоверением личности и паспортом гражданина Республики Казахстан 96-летний ветеран ВОВ, гражданин Республики Узбекистан Стамкулов Баяли.

    «Мы вручили ветерану Великой Отечественной войны Баяли Стамкулову документы, удостоверяющие личность гражданина Казахстана, и испытали неимоверную радость от того, что в нашей стране стало больше таких замечательных людей»,- говорит начальник полицейского ведомства генерал-майор Ержан Саденов.

    В 1941 года призванный в ряды Советской армии, он прошел войну от начала до конца и был демобилизован в 1949 году. Обучался в институте Советского народного хозяйства, участвовал в поднятии Целинных земель. Позже был направлен в Ташкентскую область для развития партийно-хозяйственной деятельности и в 1986 году вышел на заслуженную пенсию. До настоящего времени ветеран проживал в Ташкенте и занимался домашним хозяйством. В 2019 году он переехал к сыну в город Нур-Султан на постоянное место жительство. В феврале текущего года обратился в миграционную службу с ходатайством о принятии гражданства Республики Казахстан.

    Ветеран признался, что получение документов, удостоверяющих личность гражданина Казахстана в столь короткие сроки, является для него большой радостью.


    Теги:
    МВД РК Астана Общество Правоохранительные органы
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