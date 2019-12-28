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Полицейские Нур-Султана назвали основные причины аварий на дорогах города

28 Декабря 2019 10:37
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Полицейские Нур-Султана назвали основные причины аварий на дорогах города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В зимнее время происшествия на дорогах происходят значительно чаще, чем летом. Причиной тому являются плохие погодные условия, заснеженные и обледеневшие дороги. Столичный Департамент полиции просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах города, передает МИА «Казинформ».

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Одной из основных причин ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения.

За 11 месяцев этого года на дорогах столицы произошло 525 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 35 человек и травмировано 654 человека. Нарушение водителями скоростного режима – основной фактор, который приводит к столкновению двух и более транспортных средств. Невнимательность и несоблюдение элементарных правил дорожного движения не только водителями транспортных средств, но и пешеходами может послужить причиной дорожного происшествия.

Так, по вине пешеходов с начала года произошло 136 ДТП, где погибло 8 человек и 135 получили травмы.

Чтобы сократить число жертв ДТП, полицейские столицы совместно с общественными объединениями, организациями образования и здравоохранения на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на улучшение ситуации. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Внимание - дети», «Безопасная дорога», «Пьяный водитель - преступник» и другие.

С начала года полицейскими выявлено более 900 тысяч нарушений в сфере дорожного движения, выявлено более 800 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечены более 490 тысяч водителей за нарушение скоростного режима и около 10 тысяч пешеходов - за нарушения требований по переходу проезжей части.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Безопасность,
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