Полицейские Нур-Султана назвали основные причины аварий на дорогах города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В зимнее время происшествия на дорогах происходят значительно чаще, чем летом. Причиной тому являются плохие погодные условия, заснеженные и обледеневшие дороги. Столичный Департамент полиции просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах города, передает МИА «Казинформ».

Одной из основных причин ДТП является нарушение водителями правил дорожного движения.

За 11 месяцев этого года на дорогах столицы произошло 525 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 35 человек и травмировано 654 человека. Нарушение водителями скоростного режима – основной фактор, который приводит к столкновению двух и более транспортных средств. Невнимательность и несоблюдение элементарных правил дорожного движения не только водителями транспортных средств, но и пешеходами может послужить причиной дорожного происшествия.

Так, по вине пешеходов с начала года произошло 136 ДТП, где погибло 8 человек и 135 получили травмы.

Чтобы сократить число жертв ДТП, полицейские столицы совместно с общественными объединениями, организациями образования и здравоохранения на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на улучшение ситуации. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Внимание - дети», «Безопасная дорога», «Пьяный водитель - преступник» и другие.

С начала года полицейскими выявлено более 900 тысяч нарушений в сфере дорожного движения, выявлено более 800 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечены более 490 тысяч водителей за нарушение скоростного режима и около 10 тысяч пешеходов - за нарушения требований по переходу проезжей части.