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    13:10, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские Нур-Султана нашли пропавшего 78-летнего дедушку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О пропаже своего отца в полицию обратилась взволнованная жительница города, которая сообщила, что он в дневное время вышел из дома по улице Елек и не вернулся. На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции, обследованы все места возможного пребывания человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В ходе просмотра камер видеонаблюдения сотрудник полиции заметил мужчину, по приметам схожего с пропавшим, по улице Абылайхана. На улице было холодно и человек был одет не по погоде. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлено, что это был тот самый пропавший дедушка. Как оказалось, он страдает потерей памяти и, выйдя из дома, не смог найти обратную дорогу. В настоящее время он передан родственникам и находится дома.

    Жительница города выразила признательность и благодарность на имя начальника Департамента полиции генерал-майора Ержана Саденова за оказание помощи в поисках ее отца.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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