Полицейские Нур-Султана надели новую форму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские переоделись в новую форму. На плацу Полка патрульной полиции ДП Нур-Султана состоялся строевой смотр личного состава с участием начальника Департамента Марата Тулебаева, передает Polisia.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» призывает сплотиться вокруг Нового Казахстана. Президент продвигает путь прогрессивных реформ, способных вывести страну на новый этап развития. В рамках поручения Главы государства реализуется пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции». На основе оптимизации процессов создается модель «Эффективный участковый». В целях реализации принципа «полиции шаговой доступности» ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия. В рамках концепции «Слышащего государства» проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций.

Один из следующих шагов к изменениям стал переход сотрудников на новую форму одежды. Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучением мирового опыта. Линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Отдельная форма разработана для участковых инспекторов полиции. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

«Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы. Участковый инспектор служит народу и обществу, тесно работает с населением, занимаясь профилактикой и выявлением правонарушений. Также работаем с возможным задержанием преступника. Для этого должна быть соответствующая одежда. В новой форме это все предусмотрено», – отметил участковый инспектор полиции УП района «Сарыарка» УПП №66 Нурдаулет Танатаров.

«Новое форменное обмундирование очень удобное и практичное для несения службы на улицах. В ней предусмотрено много отражающих элементов по всему силуэту, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека. Ведь зачастую при осмотре места полицейский находится на опасном участке дороги, а эти элементы увеличивают уровень безопасности», – говорит инспектор службы Полка патрульной полиции Нурлан Савитпаев.



