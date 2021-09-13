Полицейские назвали самые распространенные способы обмана в интернете

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО назвали самые распространенные способы обмана в интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За 8 месяцев текущего года в СКО зарегистрировано 460 интернет-мошенничеств. Для сравнения: за тот же период прошлого года таких преступлений было совершено вдвое меньше. Их раскрытие сопряжено со значительными трудностями, в первую очередь с тем, что злоумышленники могут находиться далеко за пределами области. Только 21 подозреваемый установлен на территории СКО, остальные проживают в других регионах и странах.

– Как показывает анализ совершенных преступлений, самый распространенный вид обмана — требование предоплаты за товары и услуги. Мошенники охотно орудуют на популярных сайтах, к примеру, 153 факта связаны с сервисом бесплатных объявлений OLX.kz. Впрочем, местом обмана может стать любая интернет-площадка. 49 мошенничеств совершены по фейковым объявлениям в Instagram, 15 — на сайте Kolesa.kz, 11 — в других социальных сетях. Предлагаемые товары и услуги могут быть самыми разными. В преддверии нового учебного года участились случаи обмана с предложением арендного жилья — в августе зарегистрировано 8 таких фактов, — говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин.

По словам Виталия Подчернина, вторая по распространенности схема — «звонок из банка». Мошенники, представляясь работниками службы безопасности или менеджерами банков, убеждают людей, будто их счетам угрожает опасность, и любыми путями стремятся выманить конфиденциальные данные: номера и CVV-коды банковских карт, коды доступа, в том числе присылаемые в SMS-сообщениях.

Существует множество других мошеннических схем. Преступники предлагают людям «быструю раскрутку денег», брокерские услуги, трудоустройство, обещают выигрыши. Цели — заставить жертву перечислить деньги на указанный счет либо назвать конфиденциальные данные. Порой киберпреступники, якобы для проведения оплаты, предлагают установить приложение удалённого доступа. Людей подводит компьютерная неграмотность: такое приложение позволяет злоумышленникам управлять компьютерами и мобильными устройствами жертв. Полицейские СКО просят жителей области быть осторожными при покупках через интернет, никому не доверять свои конфиденциальные данные, не устанавливать незнакомые приложения.