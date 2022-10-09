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Полицейские нашли тело без вести пропавшего в Караганде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Октября 2022, 08:45
Полицейские нашли тело без вести пропавшего в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 33-летний житель Караганды находился в розыске с 15 июля. Поиски велись по всей округе более двух месяцев. Совместно с полицейскими в поиске участвовали волонтеры, друзья и родственники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 8 октября сотрудниками криминальной полиции установлен 38-летний подозреваемый.

Со слов мужчины, в ходе ссоры он нанес телесные повреждения знакомому, и чтобы скрыть свое преступление, закопал тело в сарае», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Проводятся необходимые следственные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по статье 99 УК РК «Убийство». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


Карагандинская область   МВД РК  
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