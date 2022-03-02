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Полицейские нашли похищенное во время январских событий имущество на 288 млн тенге

2 Марта 2022 16:24
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Полицейские нашли похищенное во время январских событий имущество на 288 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о работе по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и представителям бизнеса во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Полицейскими страны обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге. Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы. Всего по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших свыше 12 тысячи граждан, назначены 2,2 тысячи судебных экспертиз», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в СЦК.

Всего, по его данным, в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1 502 объекта бизнеса. Из них 1 360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 АЗС, 6 рынков, 4 обменных пункта, 3 аптеки, 1 автосалон и другие объекты предпринимательства.

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#Борьба с преступностью   #Криминал   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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