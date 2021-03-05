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    14:52, 05 Март 2021 | GMT +6

    Полицейские нашли блогера, устроившего розыгрыш своих часов в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Актау нашли блогера, устроившего розыгрыш своих часов во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Четвертого марта в социальных сетях было распространено видео, где блогер из Актау устроил розыгрыш, спрятав часы на набережной.

    Для поиска часов блогера на побережье моря собралась толпа людей. Блогер спрятал свой приз в 15-ом микрорайоне на территории, предназначенной для массового гуляния людей. Полицейские Актау выяснили личность этого блогера.

    «Стражи порядка провели профилактическую беседу. Собранные материалы были переданы в СЭС для принятия дальнейшего решения», - отметили в управлении полиции.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Мангистауская область
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