Полицейские нашли блогера, устроившего розыгрыш своих часов в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Актау нашли блогера, устроившего розыгрыш своих часов во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четвертого марта в социальных сетях было распространено видео, где блогер из Актау устроил розыгрыш, спрятав часы на набережной.

Для поиска часов блогера на побережье моря собралась толпа людей. Блогер спрятал свой приз в 15-ом микрорайоне на территории, предназначенной для массового гуляния людей. Полицейские Актау выяснили личность этого блогера.

«Стражи порядка провели профилактическую беседу. Собранные материалы были переданы в СЭС для принятия дальнейшего решения», - отметили в управлении полиции.