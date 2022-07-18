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Полицейские нашли 4 слезоточивые гранаты в схроне оружия в Таразе
18 Июля 2022 16:30

Полицейские нашли 4 слезоточивые гранаты в схроне оружия в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев сообщил о найденных полицейскими за последние 2 недели схронах оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля в городе Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет «Форт-17Т» и более 30 боеприпасов к ним. 4 июля в Таразе сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между домами обнаружены и изъяты 4 слезоточивые гранаты, 60 патронов автомата Калашникова и 25 патронов пистолета Макарова», - сказал Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

В этом же городе, по его словам, 5 июля сотрудники полиции возле жилого дома обнаружили и изъяли пистолет Макарова и светозвуковую гранату и 54 патрона разного калибра.

«15 июля в селе Шамалган Алматинской области сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье ИЖ 12 калибра, 2 светошумовые гранаты, газовая граната и 25 патронов пистолета Макарова», - добавил представитель МВД.


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Автор:
Корреспондент

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