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    15:48, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские награждены медалями за спасение беременной женщины в Рудном

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое рудненских полицейских отмечены медалями за спасение беременной женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    «Приказом министра внутренних дел РК патрульные полицейские УП города Рудного Максут Досыбаев и Олжас Батырханов награждены медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» за храбрость, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении служебного долга. Также полицейские в преддверии Дня семьи отметили родителей героев, вручив им благодарственные письма от имени руководства департамента полиции области за достойное воспитание сыновей»,- сообщает пресс-служба ведомства.

    Максут Досыбаев, как отмечают в полиции, уже второй раз удостоен ведомственной медали. В прошлом году за спасение из пожара пенсионерки он был награжден медалью «Өртке көрсеткен қайсарлығы үшін». В полиции Максут служит более 11 лет, все время - патрульным полицейским.

    Напомним, что 7 августа этого года полицейские спасли беременную женщину. Она лежала без сознания на остановке, когда стражи порядка проезжали мимо.

    При патрулировании центральной улицы города Рудного автопатруль в составе командира взвода, капитана полиции Максута Досыбаева и его напарника старшего лейтенанта полиции Олжаса Батырханова заметили на автобусной остановке женщину без сознания. Она лежала на земле.

    Полицейские приняли решение транспортировать женщину в родильный дома. По пути они связались с дежурной частью. Сообщение о том, что будет доставлена экстренная пациентка, было передано в больницу. Жительнице Рудного оказали необходимую медицинскую помощь.


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    Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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