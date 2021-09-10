Полицейские награждены медалями за спасение беременной женщины в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое рудненских полицейских отмечены медалями за спасение беременной женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«Приказом министра внутренних дел РК патрульные полицейские УП города Рудного Максут Досыбаев и Олжас Батырханов награждены медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» за храбрость, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении служебного долга. Также полицейские в преддверии Дня семьи отметили родителей героев, вручив им благодарственные письма от имени руководства департамента полиции области за достойное воспитание сыновей»,- сообщает пресс-служба ведомства.

Максут Досыбаев, как отмечают в полиции, уже второй раз удостоен ведомственной медали. В прошлом году за спасение из пожара пенсионерки он был награжден медалью «Өртке көрсеткен қайсарлығы үшін». В полиции Максут служит более 11 лет, все время - патрульным полицейским.

Напомним, что 7 августа этого года полицейские спасли беременную женщину. Она лежала без сознания на остановке, когда стражи порядка проезжали мимо.

При патрулировании центральной улицы города Рудного автопатруль в составе командира взвода, капитана полиции Максута Досыбаева и его напарника старшего лейтенанта полиции Олжаса Батырханова заметили на автобусной остановке женщину без сознания. Она лежала на земле.

Полицейские приняли решение транспортировать женщину в родильный дома. По пути они связались с дежурной частью. Сообщение о том, что будет доставлена экстренная пациентка, было передано в больницу. Жительнице Рудного оказали необходимую медицинскую помощь.