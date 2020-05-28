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Полицейские наградили ребёнка за помощь в Павлодарской области

28 Мая 2020 22:35
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Полицейские наградили ребёнка за помощь в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За активную гражданскую позицию и проявленную сознательность мальчика поощрили полицейские Успенского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ученик второго класса Успенской средней школы Садыков Ерасыл, возвращаясь домой с прогулки, на улице нашёл сотовый телефон. Этот телефон мальчик принёс в отдел полиции района», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Владельца телефона полиция нашла. Им оказался местный житель. Он рассказал, что по своей невнимательности потерял телефон и даже не знал, где его искать. Мужчина поблагодарил Ерасыла за добропорядочность и отметил, что родители этого мальчика воспитали настоящего джигита.

«Родители учили в таких случаях о находках сообщать в полицию, поэтому я сразу же отнёс телефон в дежурную часть», - сказал Ерасыл.

Поступок юного мальчика не остался без внимания. Начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов в торжественной обстановке вручил Ерасылу грамоту, поблагодарил за проявленную бдительность, честность, и подарил футбольный мяч.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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