Полицейские наградили ребёнка за помощь в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За активную гражданскую позицию и проявленную сознательность мальчика поощрили полицейские Успенского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Ученик второго класса Успенской средней школы Садыков Ерасыл, возвращаясь домой с прогулки, на улице нашёл сотовый телефон. Этот телефон мальчик принёс в отдел полиции района», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Владельца телефона полиция нашла. Им оказался местный житель. Он рассказал, что по своей невнимательности потерял телефон и даже не знал, где его искать. Мужчина поблагодарил Ерасыла за добропорядочность и отметил, что родители этого мальчика воспитали настоящего джигита.
«Родители учили в таких случаях о находках сообщать в полицию, поэтому я сразу же отнёс телефон в дежурную часть», - сказал Ерасыл.
Поступок юного мальчика не остался без внимания. Начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов в торжественной обстановке вручил Ерасылу грамоту, поблагодарил за проявленную бдительность, честность, и подарил футбольный мяч.
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