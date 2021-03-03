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    21:29, 02 Март 2021 | GMT +6

    Полицейские начали вакцинироваться против КВИ в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках набирающей обороты прививочной кампании от COVID-19 начали вакцинировать и сотрудников органов внутренних дел. Среди первых получивших вакцину и главный полицейский региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Согласно данным госпиталя департамента полиции Акмолинской области, им доставили первую партию доз вакцины «Спутник V». Одними из первых прививку получили начальник департамента полиции и его заместители, подав тем самым пример всему личному составу департамента.


    «На сегодня в списке вакцинируемых более 50 человек. Это сотрудники патрульной полиции и участковые инспекторы полиции, которые стоят на передовой и чаще сотрудников других служб напрямую контактируют с населением», - отметили в ведомстве.

    Медицинскими работниками госпиталя на COVID-19 обследовано около 11 тысяч полицейских, положительный результат выявлен у около 3% из них.

    «Медотводы есть - по показаниям. Эти люди у нас, конечно, не прививались, а те, у кого не было противопоказаний, на сегодняшний день уже начали получать вакцину», - рассказала начальник госпиталя Анаргуль Мукашева.

    «Когда сообщили, что началась вакцинация от коронавируса, я сразу сказал, что хочу получить вакцину. Прошедший год показал, что нет ничего важнее, чем здоровье. Мы, полицейские, так же, как и медработники, контактируем с гражданами, я сам каждый день работаю с участниками дорожного движения. И вакцина - это защита не только моего здоровья, но и здоровья всех, кто меня окружает», - поделился своим мнением командир 5-го взвода батальона патрульной полиции ДП старший лейтенант полиции Данияр Аманжол.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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