Полицейские Кызылординской области оказали помощь 2 602 путникам

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Кызылординской области оказали помощь 2 602 гражданам, которых застала в пути непогода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с метелью затруднено движение по трассе Самара-Шымкент от Кармакшинского района Кызылординской области до границы с Актюбинской областью. На этом участке ограничено движение всех транспортных средств.

Для предотвращения происшествий сотрудники Департамента полиции вели круглосуточное патрулирование и наблюдение, была усилена дежурная служба. В результате, полицейскими оказана помощь 2 602 путникам в 1 356 транспортных средствах. Полицейские доставляли людей в близлежащие комплексы и обеспечивали горячим питанием. Оказана также помощь водителям и пассажирам автомашин, остановившихся в связи с техническими проблемами.