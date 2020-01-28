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Полицейские Кызылординской области оказали помощь 2 602 путникам

28 Января 2020 20:30
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Полицейские Кызылординской области оказали помощь 2 602 путникам

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Кызылординской области оказали помощь 2 602 гражданам, которых застала в пути непогода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи с метелью затруднено движение по трассе Самара-Шымкент от Кармакшинского района Кызылординской области до границы с Актюбинской областью. На этом участке ограничено движение всех транспортных средств.

Для предотвращения происшествий сотрудники Департамента полиции вели круглосуточное патрулирование и наблюдение, была усилена дежурная служба. В результате, полицейскими оказана помощь 2 602 путникам в 1 356 транспортных средствах. Полицейские доставляли людей в близлежащие комплексы и обеспечивали горячим питанием. Оказана также помощь водителям и пассажирам автомашин, остановившихся в связи с техническими проблемами.


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Ключевые слова: Кызылординская область, МВД РК, Дороги,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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