13 Июля 2022 10:15

Полицейские Кокшетау подозреваются в получении взятки в $50 тыс.

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тыс. долларов США за обещание закрыть уголовное дело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции города Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, в порядке ст.128 УПК задержан заместитель начальника управления полиции города Кокшетау.

Следственным судом г. Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.