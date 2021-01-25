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    11:42, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Полицейские Казахстана усиливают работу по укреплению правопорядка на улицах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году будет усилена работа полиции по укреплению правопорядка на улицах и профилактике семейно-бытовых правонарушений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение правопорядка, личной и общественной безопасности, спокойствия граждан и защищенности населения от угроз криминального характера – основная задача полиции. В этой связи в текущем году будет усилена работа полиции по укреплению правопорядка на улицах и профилактике семейно-бытовых правонарушений», - сказал Нурдильда Ораз.

    Особое внимание, по его словам, будет обращено на профилактику подростковой преступности, а также предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних.

    «Для обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности» будет пересмотрен порядок несения службы на улицах, во дворах жилых домов, парках, скверах. Продолжится установка стационарных постов полиции нового образца, предназначенных для круглосуточного дежурства полицейских нарядов и приема граждан», - добавил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы
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