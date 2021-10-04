НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана совместно с коллегами из стран СНГ провели операцию «Розыск». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 25 сентября по 1 октября МВД проведена совместная со странами СНГ операция «Розыск», во время которой установлено и задержано 343 разыскиваемых преступника», - сказал Нурдильда Ораз.

Представитель МВД уточнил, что из них за убийства – 3, причинение тяжкого вреда здоровью – 7, разбои – 2 и грабежи – 3.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.



